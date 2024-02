Orange et BNP Paribas concluent leur négociation exclusive par la signature de plusieurs accords

27 février (Reuters) - Orange SA: * ORANGE ET BNP PARIBAS CONCLUENT LEUR NÉGOCIATION EXCLUSIVE PAR LA SIGNATURE DE PLUSIEURS ACCORDS * ORANGE CHOISIT BNP PARIBAS POUR PROPOSER UNE SOLUTION DE CONTINUITÉ BANCAIRE POUR SES CLIENTS1 EN FRANCE ET EN ESPAGNE * HELLO BANK!, LA BANQUE MOBILE DE BNP PARIBAS, PROPOSE AUX CLIENTS D'ORANGE BANK EN FRANCE UNE OFFRE EXCLUSIVE * ORANGE BANK ET BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, AU TRAVERS DE SA MARQUE CETELEM, EN ACCORD COMMERCIAL POUR ASSURER UNE SOLUTION DE CONTINUITÉ AUX CLIENTS D'ORANGE BANK EN ESPAGNE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)