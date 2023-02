Orange espère toucher d'ici 2025 les dividendes de ses investissements

Orange espère toucher d'ici 2025 les dividendes de ses investissements













L'action en forte hausse à la Bourse de Paris (Actualisé avec précisions et cours de Bourse) par Mathieu Rosemain PARIS, 16 février (Reuters) - Orange a dévoilé jeudi un plan stratégique à deux ans dans le cadre duquel l'opérateur ambitionne d'améliorer ses flux de trésorerie et choyer ses actionnaires en relevant progressivement le niveau de son dividende, soutenant le cours de son titre à l'ouverture de la Bourse de Paris. Présenté par Christel Heydemann, le plan stratégique "Lead the future" est un premier test pour la directrice générale de l'opérateur aux commandes depuis près d'un an. Confronté à une forte concurrence sur ses deux principaux marchés, la France et l'Espagne, Orange dit s'attendre à améliorer le cash-flow organique des activités télécoms à 4 milliards d'euros en 2025, ce qui représenterait une hausse de 29% par rapport aux 3,1 milliards réalisés en 2022. Le groupe entend augmenter son dividende à 0,72 euro par action dès cette année et vise 0,75 euro l'année prochaine après 0,70 euro en 2022. A 9h03 GMT, l'action grimpait de 5,41% à 10,51 euros en tête du CAC 40 qui avançait de 0,70% au même moment. Orange espère accélérer le redressement de l'activité de son segment Entreprises, qualifié de "priorité du groupe" après un exercice 2022 difficile, le déclin des services Voix et Data n'étant pas compensé "par les relais de croissance dont les marges sont moindres". Le groupe entrevoit également une amélioration de sa croissance dans ses services de cybersécurité, notant que le chiffre d'affaires d'Orange Cyberdefense avait atteint "quasiment son objectif d'un milliard d'euros avec un an d'avance". Aucune mention n'a toutefois été faite d'Orange Bank, sa filiale bancaire déficitaire. OBJECTIFS 2022 ATTEINTS Pour 2022, Orange dit avoir atteint tous les objectifs fixés pour l'exercice. Le chiffre d'affaires annuel a progressé de 0,6% à 43,471 milliards d'euros "grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique & Moyen Orient (+6,4%) et à la bonne performance des services de détail (+2,0%)", dit le groupe français dans un communiqué. L'EbitdaaL (excédent brut d'exploitation après loyer) a atteint près de 12,963 milliards d'euros, en progression de 2,5% en données comparables, une hausse conforme à l'objectif du groupe. "Je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique", a commenté dans un communiqué la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann. Outre la croissance du cash-flow organique des activités télécoms, les objectifs définis pour 2025 incluent une légère croissance de l'EBITDAaL et une nette progression de la rentabilité des capitaux investis (ROCE) par rapport à 2022. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer, Jean-Michel Bélot et Blandine Hénault)