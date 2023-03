Orange envisage de supprimer 700 emplois dans sa division entreprises

Orange envisage de supprimer 700 emplois dans sa division entreprises













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'opérateur télécoms français Orange envisage de supprimer près de 700 postes dans Orange Business, sa division dédiée aux entreprises, rapportent Les Echos dans l'édition à paraître lundi. Citant des sources, le quotidien indique que le groupe désormais dirigé par Christel Heydemann a entamé la mise en oeuvre du plan stratégique d'économies "Lead the future" annoncé en février avec des suppressions d'emplois qui doivent encore obtenir l'accord majoritaire des syndicats. Le quotidien Le Monde avait également indiqué samedi qu'Orange cherchait à parvenir à un accord sur 700 départs dans un contexte de crise dans ses activités historiques. La division Orange Business, fortement concurrencée par Zoom Video et Teams de Microsoft, a affiché un Ebitdaal en repli de 18,8% en 2022, soulignent les Echos. (Rédigé Claude Chendjou)