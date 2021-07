Orange en perte au S1, dépréciation de 3,7 milliards d'euros sur l'Espagne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Orange a accusé une perte d'exploitation de 1,752 milliard d'euros au premier semestre, grevé par une dépréciation de 3,7 milliards d'euros liée à l'écart d'acquisition de l'Espagne où l'opérateur télécoms a revu à la baisse ses perspectives à court terme.

Le résultat net tombe aussi dans le rouge, avec une perte semestrielle de 2,6 milliards d'euros.

"En Espagne, où les perspectives globales se sont dégradées, nous contraignant à enregistrer une importante dépréciation d’actifs, le nouveau management a mis en place sa stratégie de repositionnement des offres et la performance commerciale est positive", a indiqué dans un communiqué le PDG Stéphane Richard.

Le chiffre d'affaires d'Orange dans le pays a continué de baisser au deuxième trimestre (-2,7%) mais le repli est moins marqué que lors des trimestres précédents.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires total d'Orange a progressé de 2,6% à base comparable, à 10,55 milliards d'euros, tiré par les ventes d'équipements et les services IT et intégration.

La progression des revenus atteint 1,5% sur un an au premier semestre.

L'EBITDAaL, mesure clé de la renbilité du groupe, a reculé de 0,4% au deuxième trimestre, à 3,27 milliards d'euros. Le repli est identique sur l'ensemble du premier semestre, à 5,84 milliards.

Malgré les pertes accusées sur le premier semestre, Orange a confirmé ses perspectives pour 2021. Il attend un EBITDAaL "stable négatif", un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 milliards et 7,7 milliards d'euros et un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards d’euros.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Myriam Rivet)