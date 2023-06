Orange en négociations exclusives avec BNP Paribas pour sortir de la banque de détail - sources

Orange en négociations exclusives avec BNP Paribas pour sortir de la banque de détail - sources













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Orange, premier opérateur télécoms français, ouvre des négociations exclusives avec BNP Paribas avec l'objectif d'accueillir au sein de la banque la clientèle d'Orange Bank, ont déclaré mercredi trois sources au fait du dossier. Ces pourparlers, s'ils aboutissent, mettraient fin à la présence d'Orange dans le secteur de la banque de détail, inaugurée après l'acquisition d'une participation majoritaire dans Groupama Banque en 2016. Orange doit communiquer dans la soirée, ont indiqué les mêmes sources. Un porte-parole du groupe n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Jean-Stéphane Brosse)