Orange Bank : ça bouge !

Orange Bank : ça bouge !













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les banques BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudient toutes les trois un possible rachat d'Orange Bank, dont Orange chercherait de longue date à se séparer, rapportent mercredi Les Echos, citant des sources non-identifiées au fait de la question. Parmi les autres repreneurs potentiels figurent l'espagnol Santander et le fonds américain Cerberus, est-il indiqué de même source. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société générale ont décliné des demandes de commentaire de Reuters. Orange avait fait savoir en octobre dernier qu'il étudiait "toutes les opportunités" pour sa banque en ligne, à la suite d'informations de presse rapportant une volonté du groupe de se séparer d'Orange Bank, filiale comptant quelque 2,6 millions de clients. (Rédigé par Jean Terzian, avec Matthieu Protard et Benoît Van Overstraeten)