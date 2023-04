Orange affiche des résultats en ligne au 1er trimestre

Orange affiche des résultats en ligne au 1er trimestre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Orange a publié mercredi des résultats conformes aux attentes au premier trimestre, portés par la croissance de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient et par des hausses de prix en Europe. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (EBITDAaL) a augmenté de 0,5% sur une base comparable pour atteindre 2,59 milliards d'euros, en ligne avec la prévision moyenne des analystes fournie par le groupe. L'opérateur télécoms a confirmé sa prévision d'un flux de trésorerie organique provenant des activités de télécommunications d'au moins 3,5 milliards d'euros et d'une légère croissance de l'EBITDAaL cette année. (Reportage Anna Pruchnicka et Augustin Turpin, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)