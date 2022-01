Orange a présélectionné 3 candidats pour succéder à Richard

PARIS (Reuters) - Le comité de sélection interne d'Orange a sélectionné trois candidats à la succession du PDG démissionnaire du géant français des télécoms, Stéphane Richard, a-t-on appris jeudi auprès de deux sources proches du dossier.

Le comité composé de trois administrateurs d'Orange a présélectionné Ramon Fernandez, actuel directeur financier d'Orange, Christel Heydemann, administratrice d'Orange et patronne de Schneider en Europe, et Franck Boulben, un ancien d'Orange actuellement dirigeant chez Verizon aux Etats-Unis, ont précisé les sources, confirmant une information du journal Libération.

Stéphane Richard, dont le mandat devait expirer en mai prochain, a présenté sa démission de la direction d'Orange en novembre après sa condamnation en appel à un an de prison avec sursis et 50.000 d'euros d'amende dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, après avoir passé onze ans à la tête de la société.

Le dernier mot pour désigner la personne qui lui succédera après le 31 janvier revient à l'Etat, qui garde la main sur les principales nominations de la gouvernance d'Orange grâce à sa participation de contrôle de 23%.

L'Elysée pourrait donc au final ignorer les trois candidats préselectionnés par le comité interne et imposer son propre choix. Mais le temps semble compté pour trouver d'ici au 31 janvier à la fois un nouveau président et un nouveau PDG pour Orange.

(Mathieu Rosemain, version française Tangi Salaün)