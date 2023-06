Oracle bat les attentes avec la demande pour ses services "cloud"

(Reuters) - Oracle a publié lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sous l'effet du bond de la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud") de la part d'entreprises déployant l'intelligence artificielle (IA). Déjà en hausse lors de la séance du jour à Wall Street pour s'établir à un pic historique, le titre d'Oracle a progressé de près de 3% dans les échanges d'après-clôture. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a progressé d'environ 17% à 13,84 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 13,74 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Oracle voit ses efforts pour s'installer sur le marché du "cloud" porter leurs fruits, le rachat l'an dernier de l'entreprise de données médicales Cerner lui ayant notamment permis de mieux rivaliser avec les géants Microsoft et Amazon. Le groupe a aussi renforcé ses services "cloud" liés à l'IA via un partenariat avec Nvidia lui permettant de proposer à ses clients les semiconducteurs et le logiciel d'IA de Nvidia. (Reportage by Samrhitha Arunasalam et Raghav Mahobe à Bangalore; version française Jean Terzian)