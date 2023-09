Opérations à prix coûtant pour baisser les prix de l'essence

Opérations à prix coûtant pour baisser les prix de l'essence













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les grandes enseignes se sont engagées mardi à multiplier les opérations de vente de carburant à prix coûtant pour alléger la facture des prix à la pompe, s'est félicitée Elisabeth Borne à l'issue d'une réunion à Matignon entre raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles. Au total, ce sont "près de 120.000 opérations à prix coûtant dans 4.000 stations-service" qui auront lieu jusqu’à la fin de l’année, a déclaré la Première ministre dans un communiqué, ce qui s'ajoutera aux 3.400 stations de TotalEnergies qui plafonnent les prix à 1,99 euro le litre. Dans le détail, Leclerc et Carrefour commercialiseront du carburant à prix coûtant tous les jours dès la fin de la semaine, Casino, Cora et Intermarché deux week-ends par mois et Système U et Auchan au moins un week-end par mois. L'exécutif, qui avait initialement proposé des ventes à perte sur le carburant, a dû revoir sa copie face à l'opposition des distributeurs qui jugeaient la mesure intenable économiquement. (Sudip Kar-Gupta, rédigé par Blandine Hénault et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)