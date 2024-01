Opération de ratissage de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée

Opération de ratissage de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée













RAMALLAH (Reuters) - L'armée israélienne a dit jeudi mener depuis mercredi une vaste opération de ratissage dans le camp de réfugiés de Nour al Chams, près de la ville de Tulkarem en Cisjordanie occupée, et avoir arrêté des centaines de personnes soupçonnées d'être liées à des groupes armés palestiniens. Les forces de sécurité israéliennes ont multiplié les opérations à Tulkarem, un des principaux points de passage entre la Cisjordanie et le territoire israélien, depuis l'attaque de grande ampleur lancée par le Hamas le 7 octobre aux abords de la bande de Gaza. Selon des habitants, les soldats israéliens ont arrêté au moins 120 personnes jeudi et démoli trois maisons, dont une appartenant à un membre d'un groupe armé lié au Fatah, le mouvement du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le groupe en question, les "Brigades de Tulkarem", a fait état d'échange de tirs entre ses combattants et les unités israéliennes. Selon l'armée israélienne, l'opération en cours depuis une trentaine d'heures s'est traduite par l'arrestation de plusieurs centaines de personnes à fin d'interrogatoire. Des armes ont également été saisies, a-t-elle dit dans un communiqué. (Rédigé par Ali Sawafta à Ramallah et James Mackenzie à Jérusalem, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)