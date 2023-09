Opération "antiterroriste" au Haut-Karabakh, Bakou dit vouloir aller "au bout"

BAKOU (Reuters) - L'Azerbaïdjan a déclaré vouloir mener "jusqu'à la fin" les opérations qualifiées d'"antiterroristes" lancées mardi dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens, une annonce à même d'engendrer une nouvelle escalade des tensions entre Bakou et Erevan. Le médiateur des droits de l'homme pour le Haut-Karabakh, Gegham Stepanian, a indiqué que 25 personnes ont été tuées dans la région. Il avait fait part plus tôt de la mort de deux civils, ajoutant que 23 autres, dont au moins 8 enfants, avaient été blessés dans l'opération militaire azerbaïdjanaise. Reconnu internationalement comme faisant partie du territoire azerbaïdjanais, le Haut-Karabakh est géré en partie par des autorités arméniennes dissidentes qui considèrent le Haut-Karabakh comme leur patrie ancestrale. Cette querelle entre les deux anciens pays de l'Union soviétique a déjà donné lieu à deux guerres en trois décennies. Un conflit ethnique sanglant a abouti, en 1991, à la sécession du Haut-Karabakh, théâtre à l'automne 2020 d'une offensive lancée par Bakou pour reprendre une partie du territoire contrôlé par les séparatistes soutenus par Erevan. Les tensions se sont de nouveau amplifiées plus tôt ce mois-ci quand les deux camps se sont accusés mutuellement de déployer des troupes, sur fond d'une pénurie alimentaire provoquée par des contrôles frontaliers mis en place par l'Azerbaïdjan depuis plusieurs mois pour enrayer ce qu'il a présenté comme des livraisons d'armes en contrebande. Si des divergences persistaient entre Bakou et Erevan, deux couloirs humanitaires avaient été ouverts lundi afin de permettre la livraison de médicaments et de nourriture au Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan a annoncé son opération "antiterroriste" après s'être plaint que six de ses citoyens avaient été tués par des mines terrestres lors de deux incidents distincts, ce qu'il a imputé à des "groupes armés arméniens illégaux". LA RUSSIE ÉVACUE DES CIVILS Erevan a condamné ce qu'elle a appelé "l'agression à grande échelle" de Bakou contre le peuple du Haut-Karabakh et a accusé l'Azerbaïdjan de bombarder des villes et des villages. L'Arménie, qui affirme ne pas avoir de forces armées au Haut-Karabakh, a indiqué que la situation sur sa propre frontière avec l'Azerbaïdjan était stable. La Russie, qui a négocié un fragile cessez-le-feu entre les deux camps après le conflit de 2020 et déployé des soldats de maintien de la paix, a fait savoir que ces derniers ont évacué près de 500 civils de zones dangereuses du Haut-Karabakh et fourni des soins médicaux aux blessés. Moscou a appelé toutes les parties à cesser les combats. De son côté, la France a condamné "avec la plus grande fermeté" le lancement de cette opération militaire azerbaïdjanaise menée avec des "armements lourds, y compris contre des zones habitées". Paris a appelé Bakou à cesser immédiatement son offensive et demandé la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Les services du Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont déclaré que ce dernier s'était entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron après le début de l'opération azerbaïdjanaise. Les deux dirigeants ont "souligné que le recours à la force était inadmissible et le besoin de recourir à des mécanismes internationaux pour une désescalade. Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, a demandé dans un communiqué un retour au dialogue entre Bakou et les autorités arméniennes du Haut-Karabakh. Via son ministère des Affaires étrangères, la Turquie a estimé que l'Azerbaïdjan a été "forcé" de prendre des mesures pour faire respecter sa souveraineté territoriale sur le Haut-Karabakh après que ses préoccupations n'ont pas été entendues. "PRÉOCCUPATIONS LÉGITIMES" "Alors que ses préoccupations justes et légitimes à propos de la situation sur le terrain, qu'il a exprimées régulièrement, n'ont pas été apaisées en près de trois ans depuis la fin de la deuxième guerre du Karabakh, l'Azerbaïdjan a été forcé de prendre des mesures qu'il juge nécessaires pour sa souveraineté territoriale", a dit le ministère turc. Il a ajouté dans un communiqué que seuls des pourparlers complets entre Bakou et Erevan pouvaient permettre d'aboutir à la paix et à une stabilité durable dans la région. Citant mardi l'administration azerbaïdjanaise, l'agence de presse officielle a rapporté que Bakou mènerait "jusqu'à la fin" cette opération, à moins que les troupes arméniennes du Haut-Karabakh déposent leurs armes et que le régime local "illégal" soit "dissout". Un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliev sur la politique étrangère a déclaré à Reuters que l'armée de Bakou était parvenue à percer les "lignes de contact" avec les troupes arméniennes du Haut-Karabakh en différents points de la région. Hikmet Hajiev a ajouté qu'un dialogue avec les séparatistes arméniens serait possible seulement si leurs combattants se rendent. Bakou n'a aucun objectif militaire en Arménie, a-t-il par ailleurs assuré. Sur des vidéos filmées à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh appelée Khankendi par l'Azerbaïdjan, et publiées sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre des tirs d'obus répétés. Dans un communiqué annonçant son opération, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a expliqué vouloir "réprimer les provocations de grande ampleur" et chasser du Haut-Karabakh ceux qu'il considère être des éléments militaires arméniens. Il a précisé qu'il ne visait que des cibles militaires légitimes en utilisant ce qu'il a appelé des armes de haute précision, et non des civils ou des infrastructures civiles, dans le cadre d'une initiative visant à "restaurer l'ordre constitutionnel de la République d'Azerbaïdjan". Les civils sont libres de quitter la région par les couloirs humanitaires, dont l'un mène à l'Arménie, a-t-il ajouté. (Reportage Reuters; version française Nicolas Delame, Mariana Abreu, Nathan Vifflin et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault et Zhifan Liu)