OpenAI : Sam Altman ne reviendra pas en tant que directeur général-The Information













20 novembre (Reuters) - Sam Altman ne reviendra pas à la tête de la start-up d'intelligence artificielle (IA) OpenAI et l'ex-patron de Twitch Emmett Shear assumera les fonctions de directeur général par intérim, a rapporté dimanche The Information, citant une déclaration du directeur du conseil d'administration Ilya Sutskever au personnel de l'entreprise. Cette décision va à l'encontre des efforts déployés par les investisseurs et les employés de la société à l'origine du robot conversationnel ChatGPT pour réintégrer Sam Altman après que le conseil d'administration l'a brusquement évincé vendredi à la surprise générale. Ils craignent notamment que son licenciement n'entraîne un exode massif d'employés et n'ait un impact sur la vente prochaine d'actions pour un montant de 86 milliards de dollars. The Information rapporte que des employés ont quitté en masse le siège d'OpenAI à San Francisco peu après l'annonce de la décision en interne. Ilya Sutskever a déclaré au personnel que le conseil d'administration de la startup restait fidèle à sa décision de révoquer Sam Altman et que son comportement et les interactions compromettaient la capacité de l'entreprise à superviser le développement de l'intelligence artificielle (IA). Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement la déclaration citée dans le rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire et Sam Altman n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Reuters a rapporté dimanche que le directeur général évincé discutait d'un éventuel retour au sein de la société et de l'amélioration de la structure de gouvernance du groupe, alors même qu'il envisageait de lancer une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle. Sam Altman et l'ancien président et cofondateur d'OpenAI Greg Brockman, qui a démissionné vendredi à la suite du licenciement du premier, ont rejoint dimanche les cadres au siège de l'entreprise, après que la directrice générale par intérim, Mira Murati, a dit au personnel avoir invité Sam Altman, a également rapporté The Information dimanche. Sam Altman a posté dimanche sur la plateforme de messagerie X une image de lui portant un badge d'invité de l'OpenAI avec la légende "C'est la première et la dernière fois que je porte l'un de ces badges". Selon The Information, la nomination de Emmett Shear au poste de directeur général signifie également que Mira Murati ne restera pas directrice générale par intérim comme annoncé vendredi par l'entreprise. Emmett Shear, cofondateur de Twitch, qui appartient au géant Amazon, avait quitté son poste de directeur général de la plateforme de diffusion en direct au début de l'année. Si Sam Altman revient à OpenAI, Microsoft, son principal investisseur, envisage de jouer un rôle au sein du conseil d'administration, soit en y siégeant, soit en tant qu'observateur sans droit de vote, a rapporté The Information dimanche, citant deux personnes familières avec les discussions. Greg Brockman, a démissionné vendredi à la suite du licenciement de Sam Altman, deux départs qui ont surpris de nombreux employés d'OpenAI qui ont appris la nouvelle dans un message interne. (Reportage Urvi Dugar et Shubham Kalia à Bangalore et Stephanie Kelly à New York; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)