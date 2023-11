OpenAI rétablit Sam Altman au poste de PDG après son éviction tumultueuse !

OpenAI rétablit Sam Altman au poste de PDG après son éviction tumultueuse !













Crédit photo © Reuters

SAN FRANCISCO (Reuters) - OpenAI a déclaré mardi avoir conclu un accord pour que Sam Altman reprenne son poste de directeur général quelques jours après son éviction, mettant fin à des discussions frénétiques sur l'avenir de la start-up à l'origine de ChatGPT. Outre le retour de Sam Altman, la société a accepté en principe de réorganiser en partie le conseil d'administration qui l'avait démis de ses fonctions. L'ancien co-PDG de Salesforce, Bret Taylor, et l'ancien secrétaire au Trésor américain, Larry Summers, rejoindront le directeur général et directeur actuel de Quora, Adam D'Angelo, a déclaré OpenAI. "Je suis impatient de revenir à OpenAI", a déclaré Sam Altman sur la plateforme X. Son retour couronne un week-end tumultueux au cours duquel Altman avait accepté de rejoindre Microsoft, le bailleur de fonds d'OpenAI, pour y diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'IA. Cela faisait suite au rejet par le conseil d'administration d'OpenAI de sa première tentative de retour dans la start-up, dimanche, et à la nomination du cofondateur et ex-dirigeant de Twitch, Emmett Shear, au poste de PDG par intérim. Emmett Shear s'est félicité sur la plateforme X du retour de Sam Altman, résultat selon lui de "72 heures de travail très intenses". Le licenciement de Sam Altman avait semé l'incertitude tant chez OpenAI que chez Microsoft, qui a réagi rapidement pour limiter les dégâts au cours du week-end en promettant de l'embaucher ainsi que Greg Brockman, président de la start-up. Greg Brockman, qui avait démissionné après l'éviction de Sam Altman, a déclaré sur la plateforme X qu'il "se remettait au codage ce soir". Selon une lettre consultée par Reuters, la quasi-totalité des plus de 700 employés d'OpenAI avaient menacé lundi de démissionner à moins que le conseil d'administration ne réintègre Sam Altman et Greg Brockman. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, s'est félicité des changements apportés au conseil d'administration d'OpenAI. "Nous pensons qu'il s'agit d'une première étape essentielle sur la voie d'une gouvernance plus stable, mieux informée et plus efficace", a-t-il déclaré sur X. (Reportage Jeffrey Dastin à San Francisco et Shivani Tanna à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)