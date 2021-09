Open de Moselle (Metz) : quatre tennisman français à la lutte, aucun n'en sort vainqueur

par Jerome Vinette (iDalgo)

Durant cette journée de l'Open de Moselle, à Metz, aucun tennisman français n'est parvenu à s'imposer. Arthur Rinderknech s'est incliné 2 sets à 1 (6-3 ; 6-7 ; 4-3) contre l'Américain, Marcos Giron, malgré un bon début de match de sa part. Ensuite, cela continue avec Alexandre Muller qui n'a pas su trouver la solution face au Russe, Karen Khachanov, qui s'est imposé en trois sets (6-4 ; 1-6 ; 3-6), pas plus que ses coéquipiers de l'équipe tricolore, Gilles Simon et Ugo Humbert qui ont été battus respectivement par l'Espagnol, Alejandro Davidovich Fokina (2 sets à 1 : 6-7 ; 7-6 ; 6-2) et le britannique, Andy Murray (2 sets à 1 : 4-6 ; 6-3 ; 6-2). En ce qui concerne les autres matchs, le Danois, Holger Vitus Nodskov Rune s'est facilement défait de l'Espagnol, Bernabe Zapata Miralles (6-0 ; 6-0). L'Allemand, Philipp Kohlschreiber, a battu l'Italien, Marco Cecchinato (7-6 ; 6-3).