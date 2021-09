Open de Moselle - ATP : Hubert Hurkacz remporte la finale contre Pablo Carreno-Busta

par Jerome Vinette (iDalgo)

Ce dimanche s'est déroulé la finale du tournoi ATP de l'Open de Moselle à Metz. Une rencontre qui opposait le Polonais, Hubert Hurkacz, à l'Espagnol, Pablo Carreno-Busta. Après quelques échanges, il étaient très difficile pour les deux concurrents de se départager l'un et l'autre. Les minutes passent et aucun ne prend réellement le dessus sur l'autre. Au terme d'un premier set serré, c'est finalement Hurkacz qui s'impose 7-6. Avec un set en poche, le Polonais était confiant et a su dominer l'Espagnol dans la deuxième manche (6-3). Hubert Hurkacz remporte donc la finale, 2 sets à 0 (7-6 ; 6-3), face à Carreno-Busta et triomphe en Moselle.