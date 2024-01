Open d'Australie : Rafael Nadal forfait !

par Mickael Pinta (iDalgo) Rafael Nadal a annoncé dans la matinée sur son compte X (anciennement Twitter) son forfait pour l'Open d'Australie, qu'il a remporté en 2009 et 2022, qui commence le 14 janvier. L'Espagnol avait fait son retour sur les courts à Brisbane après quasiment un an d'absence et une élimination au deuxième tour à Melbourne contre Mackenzie McDonald. Après deux matchs intéressants, l'ancien numéro 1 mondial avait ressenti une douleur en haut de la cuisse gauche. Le verdict est tombé. Après une IRM, il s'avère qu'il souffre d'une déchirure musculaire qui l'empêche de jouer au meilleur des cinq manches. "Durant mon dernier match à Brisbane, j'ai eu un petit problème qui, vous le savez, m'a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j'ai fait une IRM et j'ai une micro-déchirure d'un muscle. Je ne suis pas prêt à jouer au niveau d'exigence que requiert un match au meilleur des cinq sets. Je retourne en Espagne pour voir mon médecin, me soigner et me reposer," a publié le joueur sur ses réseaux sociaux.