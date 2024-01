Open d'Australie : Quatre Français au second tour, Tsitsipas s'en sort

Open d'Australie : Quatre Français au second tour, Tsitsipas s'en sort













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Plusieurs Tricolores ont décroché leur billet pour le second tour de l'Open d'Australie. Hugo Gaston a été le premier d'entre eux après sa victoire face à Carballes Baena en quatre sets (6-3, 6-2, 3-6, 6-4). Le numéro un français, Adrian Mannarino a eu plus de mal à se défaire de Stan Wawrinka puisque cinq manches ont départagé les deux joueurs (6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0). Tout comme Luca Van Ascche lors de son duel contre James Duckworth (6-7, 6-3, 3-6, 6-3, 6-3). En revanche, Gaël Monfils a été expéditif avec son succès en trois sets face à Yannick Hanfmann (6-4, 6-3, 7-5). Chez les favoris, Stefanos Tsitsipas s'est sorti du piège de Zizou Bergs en quatre manches (5-7, 6-1, 6-1, 6-3). Après la perte du premier set, le Grec a déroulé jusqu'à la fin du match. Enfin, Daniil Medvedev a profité de l'abandon du jeune Français Terence Atmane dans la quatrième manche, pour filer au second tour alors qu'il menait deux sets à un.