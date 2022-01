Open d'Australie : Osaka sur la route de Barty, Djokovic dans le tableau

par Léo De Garrigues (iDalgo)

L'Open d'Australie débute ce lundi et le tirage au sort du tableau féminin et masculin a été effectué. Chez les dames, Naomi Osaka aura fort à faire pour défendre son titre. Elle pourrait retrouver Ashleigh Barty dès les huitièmes de finale tandis qu'Elina Svitolina, Paula Badosa ou encore Sofia Kenin sont dans la même partie de tableau. Le tirage n'a pas été clément avec les Françaises : au premier tour, Kristina Mladenovic, Fiona Ferro et Clara Burel défieront respectivement Belinda Bencic, Elina Svitolina et Garbine Muguruza. Du côté des hommes, Novak Djokovic est présent dans le tableau mais il n'est pas assuré de disputer son 1er tour face à Miomir Kecmanovic car le numéro 1 mondial est sous la menace d'une expulsion du territoire australien. Vainqueur du tournoi d'Adélaïde dimanche, Gaël Monfils pourrait croiser la route du Serbe dès les 8es de finale. Finaliste l'an dernier, Daniil Medvedev pourrait affronter Nick Kyrgios dès le 2e tour. Enfin, deux duels 100% français auront lieu au premier tour : Ugo Humbert jouera face à Richard Gasquet tandis que Corentin Moutet se frottera à Lucas Pouille.