Opelka surprend Tsitsipas, Medvedev imperturbable

par Martin Schmuda (iDalgo)

Reilly Opelka a signé la meilleure victoire de sa carrière en demi-finale du Masters 1000 de Toronto. Le géant américain a renversé Stefanos Tsitsipas 6-7(2) 7-6(4) 6-4 en 2h34 de jeu. Les deux joueurs se sont partagés les deux premiers jeux décisifs pour se retrouver au troisième set. Après être passé à côté d'une balle de break à 3-2, le Grec a craqué dans le jeu suivant. Le joueur de 2m11 n'a pas tremblé au moment de conclure et d'éliminer le 3e joueur mondial. Opelka disputera sa première finale en Masters 1000 face à la tête de série numéro une du tableau, Daniil Medvedev. Le Russe a livré une impressionnante prestation pour disposer de John Isner 6-2 6-2 en moins d'une heure. Avec quatre breaks effectués, le numéro deux mondial a bénéficié du meilleur entrainement possible pour espérer s'imposer en finale et remporter son 4e Masters 1000.