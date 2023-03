Onze pays de l'UE veulent exclure le nucléaire des objectifs d'énergies renouvelables

Onze pays de l'UE veulent exclure le nucléaire des objectifs d'énergies renouvelables













par Kate Abnett BRUXELLES, 28 mars (Reuters) - Les ministres de l'Energie de onze pays de l'Union européenne, menés par l'Autriche, ont formé mardi une alliance pour repousser les tentatives de la France et d'autres pays de comptabiliser l'énergie nucléaire dans les objectifs de l'Union concernant les énergies renouvelables. La France, la République tchèque, la Pologne, ainsi que la Hongrie et la Roumanie souhaitent que l'énergie nucléaire soit davantage prise en compte dans les politiques européennes du climat. L'Autriche, la Belgique, l'Estonie, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne ont participé à la réunion afin d'élaborer une stratégie en vue des prochaines négociations. Une réunion rivale des ministres des pays pro-nucléaires, convoquée par Agnès Pannier-Runacher, ministre française de l'Energie, a également eu lieu mardi matin. L'impasse survient un jour avant que les pays de l'Union ne s'accordent sur des objectifs plus stricts en matière de développement des énergies renouvelables d'ici à 2030, un élément clé des plans du bloc visant à réduire les émissions de CO2 et à se sevrer du gaz russe. La France mène une campagne visant à faire reconnaître la contribution de "l'hydrogène à faible teneur en carbone", c'est à dire, l'hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire. Les pays pro-nucléaires ont fait des demandes similaires concernant une loi régulant le marché du gaz, dont les ministres discuteront mardi. La ministre autrichienne de l'Energie, Leonore Gewessler, a déclaré que les 11 pays avaient rejeté la tentative de lier ces deux dossiers. "Le groupe demande des objectifs ambitieux pour la loi sur les énergies renouvelables afin d'avoir un mandat clair pour les investisseurs et les clients, a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Cela devrait permettre d'atteindre les objectifs stratégiques européens visant à devenir moins dépendant des importations d'énergie et à développer massivement les énergies locales et renouvelables ", a déclaré la ministre. (Reportage de Kate Abnett ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)