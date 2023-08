Onze morts dans l'incendie d'un gîte en Alsace

PARIS (Reuters) - Onze personnes sont décédées mercredi dans l'incendie d'un gîte hébergeant des personnes en situation de handicap à Wintzenheim, près de Colmar dans le Haut-Rhin, a confirmé la vice-procureure de la République de Colmar. L'incendie s'est déclaré vers 06h30 avant d'être maîtrisé et éteint par les pompiers, arrivés un quart d'heure plus tard sur les lieux. Une grande partie du bâtiment de 500 m2 a été détruite. L'origine du sinistre viendrait probablement d'un "feu qui a couvé", a déclaré lors d'une conférence de presse Nathalie Kielwasser, la vice-procureure de la République de Colmar. Les personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée du gîte sont vivantes mais sur celles qui se trouvaient à l'étage, cinq ont pu sortir et onze autres sont décédées, a-t-elle ajouté. Le bâtiment accueillait, pour les vacances, deux groupes d'adultes en situation de handicap, encadrés par deux associations, a déclaré la préfecture du Haut-Rhin. Arrivée sur place dans l'après-midi, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré qu'elle apportait son "soutien aux familles, aux victimes et aux forces de secours et de sécurité qui sont intervenus rapidement". "Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches", avait dit dans la matinée le président de la République Emmanuel Macron sur la plate-forme de messagerie X (ex-Twitter). (Elizabeth Pineau, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)