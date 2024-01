Onze morts dans des raids russes au nord-ouest de Donetsk, selon le gouverneur

(Reuters) - Onze personnes ont été tuées samedi par une attaque au missile russe sur la ville de Pokrovsk et ses environs, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk. "Onze morts dont cinq enfants : voilà les conséquences pour l'instant des frappes sur le district de Pokrovsk", a déclaré Vadim Filachkine dans un message sur Telegram. Bombardée depuis vendredi, Pokrovsk se situe en territoire sous contrôle ukrainien, à environ 80 km au nord-ouest de Donetsk, capitale de l'oblast du même nom tenue par les Russes. Vadim Filachkine a posté des photos d'un véhicule calciné et de secouristes fouillant dans l'obscurité les décombres de bâtiments. Selon le gouverneur, les forces russes ont utilisé des missiles S-300 dans une série d'attaques, dont la principale a touché la ville de Pokrovsk et les villages alentour. (Ron Popeski, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)