Onu : Réunion lundi du Conseil sur les avant-postes de colons en Cisjordanie

NATIONS UNIES, 15 février (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies étudie un projet de résolution qui demanderait à Israël de "stopper immédiatement et complètement toutes les activités de colonie en territoire palestinien occupé", selon le document que Reuters a pu consulter mercredi. Des diplomates ont déclaré que le Conseil devrait se réunir lundi pour se prononcer sur ce projet de résolution préparé par les Emirats arabes unis en coordination avec les Palestiniens. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)