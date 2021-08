ONU: Le Conseil de sécurité réclame des négociations sur un gouvernement en Afghanistan

Crédit photo © Reuters

NATIONS UNIES (Reuters) - Le Conseil de sécurité des Nations unies a appelé lundi à la formation, via des négociations, d'un nouveau gouvernement en Afghanistan qui soit "uni, inclusif et représentatif, y compris via une participation pleine, égale et significative des femmes".

Les 15 membres du Conseil, qui se sont réunis lundi pour discuter de l'Afghanistan après la prise de Kaboul par les taliban dimanche, ont aussi appelé à un arrêt immédiat des hostilités et des atteintes aux droits humains, et à un accès immédiat et sans entrave de l'aide humanitaire.

(Reportage Michelle Nichols, version française Bertrand Boucey, édité par Jean Terzian)