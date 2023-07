Onu: L'aide alimentaire pourrait être livrée par des robots dès l'année prochaine

Onu: L'aide alimentaire pourrait être livrée par des robots dès l'année prochaine













Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Des véhicules robotisés pilotés par l'intelligence artificielle (IA) pourraient servir à acheminer l'aide alimentaire dans les zones de conflit et sinistrées dès l'année prochaine, dans le but de réduire les risques pour les travailleurs humanitaires, a déclaré à Reuters un responsable du Programme alimentaire mondial (Pam). Selon les Nations unies, les attaques contre les travailleurs humanitaires se sont intensifiées ces dernières années. Le Pam, l'agence d'aide alimentaire des Nations unies, a perdu à lui seul trois employés au début de l'année dans le cadre du conflit soudanais. "Parfois, il est trop dangereux d'envoyer un chauffeur ou du personnel du Pam. L'utilisation de cette technologie pourrait donc constituer un changement radical", a déclaré Bernhard Kowatsch, qui dirige le département de l'innovation du Pam. Bernhard Kowatsch s'exprimait en marge d'une conférence organisée par l'Union internationale des télécommunications à Genève afin de plaider en faveur d'une mise à contribution de l'IA pour atteindre les objectifs mondiaux des Nations unies, tels que l'éradication de la famine. Les camions sont amphibies et peuvent transporter environ 1 à 2 tonnes de nourriture chacun. Ils ont été initialement conçus durant la bataille d'Alep, en Syrie, entre 2012 et 2016, lorsque les travailleurs humanitaires avaient du mal à acheminer l'aide vers les quartiers assiégés de la ville, a expliqué Bernhard Kowatsch. L'agence de l'Onu utilise déjà une cinquantaine de ces véhicules au Sud-Soudan, mais ils ont besoin de chauffeurs. Dans le cadre du projet AHEAD (Dispositifs autonomes d'aide humanitaire d'urgence), mené conjointement avec le Centre aérospatial allemand, le Pam les testera sans chauffeur au début de l'année prochaine, a indiqué Bernhard Kowatsch. (Reportage Emma Farge, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)