Onu : Echec au Conseil de textes rivaux US et russe à propos d'Israël-Gaza

par Michelle Nichols NATIONS UNIES, 25 octobre (Reuters) - La Russie et la Chine ont opposé mercredi leur veto à un projet de résolution transmis par les Etats-Unis au Conseil de sécurité des Nations unies à propos de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, tandis qu'un texte rival présenté par la Russie n'a pas rassemblé un nombre suffisant de votes. Le texte américain avait pour objectif de répondre à l'aggravation de la crise humanitaire dans l'enclave palestinienne, appelant à des pauses dans les combats afin de permettre l'acheminement d'aides. Dix pays membres ont voté pour, le Brésil et le Mozambique se sont abstenus, tandis que les Emirats arabes unis ont aussi voté contre. Un vote a ensuite été organisé sur le projet de résolution russe appelant à un cessez-le-feu humanitaire. Seuls trois pays - Chine, Emirats arabes unis, Gabon - ont soutenu ce texte, neuf pays se sont abstenus, tandis que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont voté contre. Un projet de résolution doit obtenir au moins neuf votes et ne pas faire l'objet d'un veto de membres permanents - USA, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine - pour être adopté au Conseil de sécurité. Deux textes présentés la semaine dernière par la Russie et par le Brésil avaient déjà échoué à obtenir les soutiens suffisants. Les Etats-Unis ont présenté samedi un texte ayant dans un premier temps choqué certains diplomates pour sa rhétorique directe, stipulant qu'Israël avait le droit de se défendre et demander à l'Iran d'arrêter d'armer des milices. Le projet de résolution a ensuite été repris et diffusé sans mention directe de l'Iran et du droit d'Israël à se défendre. Mais la Russie a dit mardi ne pas pouvoir soutenir le texte américain et a présenté un document rival. (Reportage Michelle Nichols; version française Jean Terzian)