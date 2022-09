Onu : Des pays appellent à un débat sur les droits de l'homme au Xinjiang

GENÈVE, 26 septembre (Reuters) - Des pays demandent l'ouverture d'un débat au Conseil des droits de l'homme des Nations unies afin de discuter du traitement réservé par la Chine aux Ouïghours et aux autres minorités musulmanes dans la région du Xinjiang, à l'extrême ouest du pays, montre un document consulté lundi.

Le "projet de résolution" vise à lancer un débat lors de la prochaine session du Conseil, qui débute en février. Des diplomates ont déclaré à Reuters que les États-Unis et le Royaume-Uni figuraient parmi ses partisans.

Un rapport de l'Onu publié le mois dernier stipule que "de graves violations des droits humains pourraient avoir été commises" au Xinjiang, et peuvent être assimilées à des crimes contre l'humanité.

La Chine nie vigoureusement tout abus et a dénoncé une "farce" orchestrée par les Etats-Unis et les pays occidentaux, qui s'appuient sur de fausses informations et une présomption de culpabilité. (Reportage Emma Farge, Version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)