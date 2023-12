Onepoint franchit le seuil de 10% du capital d'Atos

Onepoint franchit le seuil de 10% du capital d'Atos













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Onepoint a annoncé mercredi avoir franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10 % du capital d’Atos et détenir à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote du groupe. "L’augmentation de la participation de Onepoint s’inscrit dans sa logique d’actionnaire de référence d’Atos dans une vision long terme", a déclaré la société dans un communiqué. Début novembre, Onepoint, entreprise française spécialisée dans la transformation numérique, a pris une participation de près de 10% dans Atos, une arrivée saluée par le groupe en grandes difficultés qui a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique (Tech Foundations) et celles dans la cybersécurité. Fin novembre, Atos a annoncé avoir engagé des négociations exclusives avancées avec la société EP Equity Investment (EPEI) de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky en vue de modifier les termes de leur accord de cession portant sur la division Tech Foundations. La branche Tech Foundations doit être cédée au groupe EPEI de Daniel Kretinsky mais l'opération est contestée par certains actionnaires, dont Onepoint, et responsables politiques, qui redoutent la perte d'actifs jugés stratégiques au profit d'une entreprise étrangère. (Sudip Kar-Gupta, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)