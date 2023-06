OM : Igor Tudor démissionne !

par Edouard Guala (iDalgo) La nouvelle avait pris de l'ampleur en début de journée, elle est désormais officielle. Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, ne sera pas sur le banc des Phocéens la saison prochaine. Après avoir annoncé sa décision aux joueurs marseillais ce matin, le Croate fait de même devant la presse en compagnie de son président Pablo Longoria. Malgré 73 points au compteur en championnat et une troisième place au classement, le tacticien a décidé de plier bagages sans toutefois avoir trouvé un accord avec un autre club. L'OM devra donc lui trouver un successeur, ce qui va assurément devenir le chantier prioritaire des prochaines semaines en coulisses.