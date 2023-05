Olaf Scholz soutient ouvertement Joe Biden pour la présidentielle américaine de 2024

Olaf Scholz soutient ouvertement Joe Biden pour la présidentielle américaine de 2024













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré lundi qu'il préférait le président américain Joe Biden à son prédécesseur Donald Trump et qu'il espérait que l'actuel locataire de la Maison blanche serait réélu pour un second mandat en 2024. S'adressant aux élèves d'une école primaire près de Berlin, Olaf Scholz a accusé Donald Trump de semer la discorde et d'être mauvais non seulement pour les Etats-Unis mais aussi pour l'Allemagne. "Je pense que le président actuel est meilleur, donc je veux qu'il soit réélu", a déclaré Olaf Scholz en réponse à une question d'élève. De récents sondages donnent à Joe Biden un avantage sur ses possibles adversaires républicains Donald Trump et Ron DeSantis à l'élection présidentielle de novembre 2024 aux Etats-Unis. (Reportage Alexander Ratz, rédigé par Friederike Heine ; version française Lina Golovnya)