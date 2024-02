Olaf Scholz se dit "grand fan" du projet d'accord UE-Mercosur

BRUXELLES (Reuters) - Les chefs des gouvernements allemand et espagnol ont apporté jeudi leur soutien au projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine regroupés au sein du Mercosur, auquel la France s'oppose fermement sur fond de colère des agriculteurs. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, s'est dit "grand fan" des accords de libre-échange, y compris de celui avec le Mercosur. "Je suis un grand fan des accords de libre-échange et aussi du Mercosur", a dit Olaf Scholz lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue d'un sommet européen. S'exprimant lui aussi à Bruxelles, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré que le projet avec le Mercosur était "essentiel dans la relation géopolitique et économique que (l'Espagne devrait) avoir un continent si important". La France s'oppose à la conclusion d'un accord commercial avec le Mercosur en raison notamment de ses implications pour les agriculteurs, qui manifestent leur colère à travers le pays sur ce sujet et sur d'autres depuis deux semaines. (Rédigé par Sabine Siebold, Tassilo Hummel, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)