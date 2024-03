Odysseus "fonctionne toujours" malgré son alunissage raté, vers une 2e mission

par Joey Roulette et Steve Gorman (Reuters) - Odysseus, le premier vaisseau spatial américain à se poser sur la Lune depuis un demi-siècle, était "toujours en activité" jeudi mais sur le point de s'arrêter après un alunissage mal réalisé. Le groupe Intuitive Machines, constructeur de la sonde, espère toutefois tirer les enseignements de cet essai avorté pour mener à bien un deuxième vol. Odysseus s'est posé sur la surface lunaire il y a une semaine, et ses opérateurs espéraient qu'il pourrait fonctionner jusqu'à 10 jours. Mais le vaisseau s'est posé de travers lors de l'alunissage, ce qui a perturbé ses communications et affecté ses chargeurs solaires. A lire aussi... A 10h20 ET (15h20 GMT) jeudi, Intuitive Machines, qui a reçu 118 millions de dollars (109 millions d'euros) de la NASA pour construire le vaisseau et l'amener à la surface lunaire dans le cadre d'une mission baptisée IM-1, a déclaré qu'Odysseus fonctionnait toujours. Le groupe a précisé que les contrôleurs de vol avaient l'intention de télécharger des données supplémentaires et de configurer l'atterrisseur pour être avertis au cas où il pourrait obtenir davantage d'énergie. L'action d'Intuitive Machines a perdu 3% jeudi, et plus d'un tiers de sa valeur depuis l'alunissage maladroit du 22 février. Le véhicule à six pattes a atteint la surface lunaire jeudi 22 février après des problèmes de navigation qui ont contraint l'appareil à se poser dans une position fortement inclinée, ce qui a entravé ses opérations. Intuitive Machines a déclaré le 23 février qu'une erreur humaine était à l'origine du problème, les équipes au sol ayant négligé de déverrouiller un interrupteur de sécurité avant le lancement, qui a empêché de recourir aux télémètres à guidage laser du véhicule. Un cadre d'Intuitive a déclaré samedi à Reuters que cet oubli tenait à la décision du groupe de ne pas tester le système laser, afin de gagner du temps et de l'argent. Intuitive a précisé le 23 février que deux des antennes de communication de la sonde avaient été mises hors service et que ses panneaux solaires étaient orientés dans la mauvaise direction, ce qui limitait la capacité du véhicule à recharger ses batteries. En conséquence, Intuitive a déclaré lundi 26 février qu'il s'attendait à perdre le contact avec Odysseus mardi matin. DEUXIEME MISSION Intuitive Machines s'attend néanmoins à sortir renforcé de l'alunissage, le groupe ayant prévu une série d'améliorations pour son deuxième vaisseau. La sonde construite dans le cadre d'une deuxième mission, appelée IM-2, est terminée, et une troisième est prévue. Le directeur général d'Intuitive, Steve Altemus, a déclaré mercredi que, depuis l'alunissage, l'Agence spatiale européenne avait manifesté son intérêt. IM-1 est très peu coûteuse par rapport aux précédents programmes spatiaux américains, dont le coût pouvait atteindre des dizaines de milliards de dollars. Il s'agit du premier atterrissage d'un véhicule spatial américain depuis la dernière mission Apollo en 1972, et la première réalisée par une société privée. La mission IM-1 fait partie des missions que la Nasa confie à des opérateurs privés dans le cadre de son programme lunaire Artemis, qui prévoit d'envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune d'ici la fin 2026. (Reportage Joey Roulette à Washington et Steve Gorman à Los Angeles, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)