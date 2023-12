Oddo BHF s'allie avec Raiffeisen Bank International dans le courtage et la recherche actions

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Le groupe financier Oddo BHF a annoncé jeudi la conclusion d'un partenariat avec Raiffeisen Bank International (RBI) dans la vente et la recherche actions pour l'Autriche et les pays d'Europe centrale et orientale. L'ensemble de l'équipe de vente d'actions et de recherche institutionnelle de RBI fera partie de la plateforme d'Oddo BHF, a précisé le groupe dans un communiqué. Oddo BHF s'est déjà allié avec des banques européennes telles que ABN AMRO, BBVA, Commerzbank et Natixis pour développer en Europe ses activités de courtage et de recherche sur les actions auprès des investisseurs institutionnels. (Rédigé par Blandine Hénault)