"Ocean Viking" : La France s'en prend frontalement à l'Italie

(Actualisé avec réaction de Marine Le Pen, §5)

PARIS, 10 novembre (Reuters) - La France va accueillir "à titre exceptionnel" dans le port militaire de Toulon (Var) le bateau humanitaire Ocean Viking avec 234 migrants secourus en mer à son bord, dont 57 enfants, a déclaré jeudi le ministre de l'Intérieur après le refus de l'Italie de laisser le navire de l'organisation SOS Méditerranée accoster dans un de ses ports.

Gérald Darmanin a regretté que le nouveau gouvernement de la dirigeante d'extrême droite Giorgia Meloni ait décidé de ne pas respecter ses engagements internationaux et le droit maritime, qui prévoient que les personnes secourues en mer - en l'occurrence au large des côtes libyennes - débarquent dans le port le plus proche.

"Il n'y a pourtant aucun doute au regard du droit international et du droit de la mer que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau", a-t-il dit pendant une conférence à l'issue du conseil des ministres à Paris.

"Face à cette situation exceptionnelle, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de pallier le comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon."

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale, s'est inquiétée sur Twitter d'"un signal dramatique de laxisme" de la part d'Emmanuel Macron, qui "ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique".

SOS Méditerranée a dit son soulagement après ce dénouement, estimant être passée tout près d'une "catastrophe" en raison de la présence à bord de plusieurs malades après trois semaines d'attente en mer.

"PERDANT"

"C'est un grand soulagement, avec beaucoup de colère, car ce dénouement après trois semaines d'attente était très attendu, mais c'est le résultat d'un fiasco total de la part des Etats européens qui ont totalement bafoué le droit maritime", a déclaré la directrice adjointe de l'ONG, Fabienne Lassalle, à Reuters.

"On n'a jamais dit que c'était à l'Italie de prendre tout en charge, c'est une responsabilité européenne", a-t-elle insisté.

Gérald Darmanin a insisté de son côté sur le rôle joué par l'Italie, déplorant qu'elle ait "pris le parti de ne pas se comporter comme un Etat européen responsable".

Le ministre a précisé que Paris allait tirer "toutes les conséquences" de cette attitude sur les relations entre les deux pays, à commencer par la suspension du transfert en France de quelque 3.500 migrants arrivés sur le sol italien, prévu dans le cadre d'un accord de répartition au niveau européen, "tant que l'Italie gardera son comportement qui est contraire au droit international et contraire à la solidarité et aux engagements" pris par Rome.

"Je crois que c'est le gouvernement italien qui est perdant dans cette situation", a-t-il poursuivi. "Il est évident qu'il y aura des conséquences extrêmement fortes sur la relation bilatérale mais aussi sur la relation entre l'Europe (...) et le gouvernement italien qui ne peuvent pas se limiter à la question migratoire. L'Europe, ce n'est pas à tiroirs."

Gérald Darmanin a ajouté que l'Allemagne s'était engagée à accueillir sur son territoire un tiers des migrants se trouvant actuellement à bord de l'Ocean Viking, une fois leurs dossiers examinés après l'arrivée du bateau à Toulon, prévue vendredi, et que des discussions étaient en cours avec d'autres gouvernements européens.

Il a également dit que la France allait organiser "dans les prochains jours" une réunion avec la Commission européenne et Berlin pour mettre en place un "cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne, de mieux réguler les actions de secours en mer par les ONG en Méditerranée". (Rédigé par Tangi Salaün, avec Bertrand Boucey à Paris et Marc Leras à Marseille, édité par Sophie Louet et Nicolas Delame)