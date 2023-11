"Occuper Gaza serait une erreur", dit Joe Biden à Israël

"Occuper Gaza serait une erreur", dit Joe Biden à Israël













Crédit photo © Reuters

par Trevor Hunnicutt et Jeff Mason WOODSIDE, Californie (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu'il avait indiqué au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'une solution à deux Etats était le seul moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien et qu'occuper Gaza serait "une grave erreur". Joe Biden a dit aux journalistes qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour libérer les otages détenus par le Hamas, mais que cela ne signifiait pas l'envoi de troupes américaines. Le locataire de la Maison blanche a dit travailler sans relâche sur cette question et qu'il ne s'arrêterait pas tant que les otages ne seraient pas libérés. Le Qatar mène des efforts de médiation auprès du groupe palestinien pour obtenir la libération de certains des 240 otages détenus par le Hamas depuis l'attaque du 7 octobre. Selon les autorités israéliennes, l'attaque a fait 1.200 morts. Plus de 11.000 personnes, dont 40% d'enfants, ont été tuées depuis dans l'offensive menée à Gaza par Israël, selon les responsables palestiniens. Joe Biden a estimé que le Hamas commettait des crimes de guerre en dissimulant un centre de commandement sous un hôpital et s'est dit convaincu que les renseignements américains étayaient ce "fait". Il a déclaré qu'Israël était entré dans l'hôpital Al Chifa, le principal hôpital de la bande de Gaza, avec un nombre limité de soldats et d'armes et qu'il ne bombardait pas le site. Joe Biden a précisé qu'il avait dit à Benjamin Netanyahu qu'il ne pensait pas que la guerre pourrait se terminer avant d'être parvenu à une solution à deux Etats. "J'ai dit clairement à Israël que je pensais que ce serait une grave erreur qu'il occupe Gaza", a indiqué le président américain. (Reportage Trevor Hunnicutt et Jeff Mason, rédigé par Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)