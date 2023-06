Ocado s'envole sur des rumeurs de rachat !

PARIS, 22 juin (Reuters) - Ocado, groupe britannique de logiciels et de robotique, s'envole en Bourse après des informations du Times jeudi faisant état de marques d'intérêts de géants de la tech pour un rachat du groupe. "Le bruit court que des poids lourds de la technologie, comme Amazon, réfléchissaient à racheter le groupe à un prix de 8 livres par action, Goldman Sachs et JP Morgan étant censés représenter les soumissionnaires", rapporte l'article du Times. La cible de prix évoquée par le Times représente une prime de 85%, rapporté au cours du groupe à la clôture mercredi, soit 4,30 livres, Un porte-parole d'Ocado s'est refusé à commenter la hausse du cours du groupe ou les rumeurs évoquées par le Times. "Avec environ 14% du flottant emprunté (pour la vente à découvert), vendre le titre à découvert est une stratégie populaire", remarquent les analystes de Jefferies, "et c'est dans ce contexte que le rebond du titre doit être compris". "La réalité d'un rachat devra être confirmée par davantage de détail". A la Bourse de Londres, l'action d'Ocado était en hausse de 18,65% à 08h30 GMT, à 5,11 livres. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)