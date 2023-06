Ocado corrige, Amazon dément un intérêt pour le groupe

Ocado corrige, Amazon dément un intérêt pour le groupe













Crédit photo © Reuters

par Lucy Raitano LONDRES (Reuters) - Ocado chute de 8,07% mercredi en Bourse de Londres, des traders attribuant ce repli à une information de presse selon laquelle Amazon a démenti être intéressé par le groupe britannique de commerce électronique. L'action Ocado avait bondi de 32% jeudi dernier après des rumeurs faisant état de marques d'intérêts de géants technologiques, en particulier Amazon, en vue d'une offre d'achat. Contactés par Reuters, Ocado n'était pas disponible dans l'immédiat et Amazon n'a pas souhaité s'exprimer. L'action Amazon gagnait 0,3% dans les transactions en avant-Bourse. (Lucy Raitano, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)