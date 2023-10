Obsèques du professeur Dominique Bernard dans la cathédrale d'Arras

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a assisté jeudi à la cathédrale d'Arras (Pas-de-Calais) aux obsèques de Dominique Bernard, professeur de français tué vendredi dernier dans son lycée lors de l'attaque au couteau d'un homme radicalisé. Le président français et son épouse Brigitte, elle-même enseignante, se sont entretenus à leur arrivée sur place avec les proches du défunt, qui était père de famille. Une rose blanche à la main, des enseignants et des agents de la cité scolaire Gambetta où travaillait le défunt ont accompagné le cercueil à son arrivée à la cathédrale. La cérémonie était célébrée par l'évêque d'Arras, Mgr Leborgne. La nomination de Dominique Bernard au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume a été publiée au Journal officiel ce jeudi. (Reportage Elizabeth Pineau, avec pool sur place, édité par Jean-Stéphane Brosse)