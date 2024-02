Nvidia prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T1

(Reuters) - Nvidia a fait état mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours, alors que le fabricant de semi-conducteurs mise sur une demande solide pour ses puces servant à l'intelligence artificielle (IA), qui dominent le marché. Le titre de la société basée à Santa Clara en Californie bondissait de 10% dans des échanges boursiers d'après-clôture volatiles, après avoir marqué un repli en séance. Nvidia dit s'attendre sur la période janvier-mars à un chiffre d'affaires compris de 24 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2% dans un sens ou l'autre. Le consensus ressortait à 22,17 milliards, selon des données LSEG. Sur la période octobre-décembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 22,10 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un montant de 20,62 milliards. A lire aussi... Le bénéfice ajusté est ressorti à 5,16 dollars par action au quatrième trimestre, contre un consensus de 4,64 dollars par action selon des données LSEG. Nvidia avait déjà battu les attentes des analystes au cours des trois précédents trimestres de 2023 avec une marge située entre 10% et 20%. Depuis le début de l'année, le fabricant de semi-conducteurs a grimpé de plus de 30% à Wall Street, venant concurrencer Amazon et Alphabet parmi les entreprises aux valorisations les plus importantes. La division "data center" de Nvidia, sa principale source de revenus, a vu son chiffre d'affaires progresser de 409% à 18,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que le consensus ressortait à 16,8 milliards selon des données LSEG, après une hausse de près de 280% au trimestre précédent. Nvidia, parmi les principales entreprises bénéficiaires de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, continue d'enregistrer une croissance en dépit des restrictions commerciales avec la Chine, jadis son principal marché. (Reportage Arsheeya Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)