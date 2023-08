Nvidia: Prévisions supérieures aux attentes, programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

par Chavi Mehta, Max A. Cherney et Stephen Nellis (Reuters) - Nvidia a communiqué mercredi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, bénéficiant d'un bond de la demande pour ses puces grandement utilisées pour les produits en lien avec l'intelligence artificielle (IA). Le titre du groupe basé à Santa-Clara, en Californie, a progressé de plus de 6% dans les échanges d'après-clôture, amplifiant les gains enregistrés depuis le début de l'année. Nvidia a vu cette année sa valeur tripler à Wall Street, devenant le premier fabriquant de semi-conducteurs à franchir le seuil de 1.000 milliards de dollars, alors que les investisseurs voient le groupe comme le principal bénéficiaire des activités liées à l'IA. Selon des analystes, la demande pour les très prisées puces de Nvidia dépasse d'au moins 50% l'offre, un déséquilibre qui devrait selon eux persister au cours des prochains trimestres. "Les entreprises à travers le monde effectuent une transition vers une informatique accélérée et une IA génératrice", a déclaré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, dans un communiqué. Qu'il s'agisse de startups spécialisées dans l'IA ou des principaux fournisseurs de services d'informatique dématérialisée ("cloud") comme Microsoft, tous veulent se procurer des puces Nvidia. La demande en Chine est également en surrégime, les entreprises chinoises cherchant à se procurer des stocks de semi-conducteurs avant la mise en application d'éventuelles restrictions supplémentaires sur les exportations décidées par les Etats-Unis. Nvidia a indiqué mercredi anticiper pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de 2%. Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient en moyenne un montant de 12,61 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires ajusté du groupe est ressorti à 13,51 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 11,22 milliards de dollars. L'activité de 'data centers' a enregistré une progression de 141% à 10,32 milliards de dollars, contre un consensus de 7,69 milliards de dollars selon des données Refinitiv. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore, Stephen Nellis et Max A. Cherney à San Francisco, Noel Randewich à Oakland; version française Jean Terzian)