Nvidia pourrait se rapprocher d'une capitalisation de 2.000 Mds$

par Medha Singh 22 février (Reuters) - Le titre Nvidia est indiqué en hausse de 12% jeudi dans les transactions électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, alors que la demande croissante de puces pour les applications d'intelligence artificielle (IA) continue de porter les résultats et perspectives du groupe américain. Ce bond, qui favorise un rally sur l'ensemble des valeurs de la technologie, devrait permettre à Nvidia d'accroître sa capitalisation boursière de plus de 230 milliards de dollars et de la rapprocher pour la première fois du seuil des 2.000 milliards de dollars. Nvidia a fait état mercredi soir d'une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre en cours alors que certains craignaient l'impact d'une éventuelle déception sur l'ensemble des marchés d'actions, les espoirs placés en l'IA ayant été l'un des moteurs de la progression des Bourses mondiales l'an dernier. A lire aussi... "Nvidia continue d'être à la hauteur dans tous les domaines et ses résultats montrent qu'il y a encore beaucoup de croissance à venir. Il ne s'agit pas d'un feu de paille, ni d'une bulle mais d'une entreprise qui continue à faire de gros bénéfices", observe Josh Gilbert, analyste chez eToro. Dans le sillage de Nvidia, les autres fabricants américains de puces progressent également en avant-Bourse : Advanced Micro Devices gagne 6%, Super Micro Computer 14,2% et Arm Holdings 9,9%. L'indice technologique Nasdaq est attendu en hausse de plus de 2% tandis qu'en Europe, le compartiment de la technologie prend 2,8%. (Avec Samuel Indyk à Londres ; Blandine Hénault pour la version française)