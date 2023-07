Nuit moins violente, indignation après l'attaque de la famille d'un maire

PARIS (Reuters) - La nuit de samedi à dimanche a été moins agitée que les précédentes sur le front des violences urbaines en France, où plus de 700 personnes ont été interpellées et des dégradations constatées, notamment en région parisienne. Le ministère de l'Intérieur a signalé 719 interpellations - dont 375 à Paris et la petite couronne - contre 1.311 la nuit précédente et 875 jeudi soir. Quarante-cinq policiers et gendarmes ont été blessés et 871 incendies constatés, a-t-on précisé de même source. Après avoir reporté une visite d'Etat de trois jours en Allemagne prévue à partir de ce dimanche, Emmanuel Macron fera "un point de situation" à l'Elysée à 19h30 en présence de la Première ministre, du ministre de l’Intérieur et du garde des Sceaux, a fait savoir la présidence de la République Cinq jours après la mort à Nanterre (Hauts-de-Seine) d'un jeune homme tué par un tir de policier, des exactions ont encore été signalées en de nombreux endroits, notamment à Strasbourg et Nice. "Nuit plus calme grâce à l'action résolue des forces de l'ordre", a tweeté tôt dimanche matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait déployé comme la veille environ 45.000 gendarmes et policiers dans tout le pays, avec des renforts à Marseille, Lyon et Grenoble. "On ne peut pas parler de décrue, ça ne serait pas raisonnable. Il faut être extrêmement prudent", a déclaré Laurent Nunez, préfet de police de Paris, sur BFM TV. La nuit prochaine, "il y aura le même dispositif, en volume d'effectifs, en stratégie, nous serons très réactifs, nous interpellerons massivement", a-t-il prévenu. "On tiendra le temps qu'il faudra". Samedi soir à Paris, des rassemblements de jeunes souvent vêtus de noir et vissés à leur téléphone portable ont eu lieu aux abords de l'avenue des Champs-Elysées, surveillés par un important dispositif de sécurité. ELISABETH BORNE SE REND À L'HAŸ-LES-ROSES Des incidents ont éclaté dans le centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), où des tentatives de pillage et des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, ont été signalés. Le dernier bilan des autorités de la ville faisait état dimanche de 71 personnes interpellées et sept policiers dont un, blessé à la tête, a été hospitalisé. A Tourcoing (Nord), le Raid et des CRS sont intervenus alors qu'au moins une voiture a été incendiée malgré le couvre-feu, décrété dans de nombreuses communes. En région parisienne, le domicile du maire (Les Républicains) de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Vincent Jeanbrun, a été attaqué à la voiture-bélier et son épouse et ses enfants ont été pris pour cible, provoquant une vague d'indignation et de soutien dans toute la classe politique. La Première ministre Elisabeth Borne était sur place à la mi-journée en compagnie de Gérald Darmanin, notamment. Intervenant devant la presse, le procureur de Créteil a décidé de retenir "la qualification de tentative d'assassinat" après l'attaque du domicile et de la famille de l'élu. Cet épisode montre qu'"un cap a été franchi", a estimé Laurent Nunez, alors que jusqu'ici les attaques visaient essentiellement des symboles républocains comme les mairies et les commissariats, ou des commerces. Les violences urbaines ont commencé après la mort d'un jeune homme de 17 ans, Nahel, tué par balle mardi lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Des centaines de personnes ont assisté à ses obsèques samedi à la mosquée de Nanterre. (Reportage Elizabeth Pineau avec Pascal Rossignol dans le Nord et Marc Leras à Marseille)