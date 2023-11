Nucléaire : Une douzaine de pays vont s'équiper en centrales, estime l'AIEA

Crédit photo © Reuters

VILLEPINTE (Seine-Saint-Denis) (Reuters) - Une douzaine de pays vont commencer à produire de l'électricité d'origine nucléaire d'ici quelques années, a estimé mardi le directeur général de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Mariano Grossi. A l'occasion de l'ouverture de la cinquième édition du Salon international du nucléaire civil (World nuclear exhibition), près de Paris, Rafael Mariano Grossi a déclaré que, selon les calculs de l'AIEA, il serait nécessaire de doubler le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde - au nombre de 400 environ - pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. "Nous avons déjà 10 pays qui ont entrés dans une phase des décision (d'équipement en centrales nucléaires) et 17 autres qui sont en train d'évaluer", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Il y aura une douzaine ou 13 (nouveaux) pays nucléaires d'ici quelques années", a-t-il ajouté. Le directeur général de l'AIEA a notamment cité le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, la Namibie, les Philippines, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, comme nouveaux pays nucléaires potentiels. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)