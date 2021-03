Nucléaire: Téhéran réagit aux propos de Le Drian sur le "problème" en Iran

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un haut représentant des services de sécurité iraniens a imputé mercredi à la "stratégie trompeuse" de l'Occident l'impasse en vue d'une éventuelle reprise du dialogue sur le programme nucléaire iranien, rejetant l'idée qu'il y avait un "problème tactique" en Iran comme avancé par le chef de la diplomatie française.

"Il y a un problème tactique et aussi interne à l'Iran. [Nous sommes] dans une situation particulière, parce que nous sommes assez proches des élections présidentielles qui ont lieu au mois de juin", a déclaré Jean-Yves Le Drian lors d'une audition au Sénat mardi.

Le ministre français des Affaires étrangères n'a pas précisé quel était le problème mais il a ajouté que, bien qu'il y ait une volonté de reprendre les discussions, les tensions prévalaient et il était urgent d'apaiser la situation pour aller de l'avant.

La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne essaient de ramener les Etats-Unis et l'Iran à la table des négociations dans le but de revenir dans le cadre l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien.

S'exprimant via Twitter, le secrétaire du Conseil suprême iranien de sécurité nationale, Ali Shamkhani, a déclaré que "rien n'avancera tant que les Etats-Unis ne prendront pas des mesures pour lever leurs sanctions."

