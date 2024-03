Nucléaire : Orano signe un contrat de fourniture d'uranium enrichi en République Tchèque

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe nucléaire français Orano a signé mardi un contrat pour la fourniture de services d'enrichissement d'uranium à l'électricien tchèque CEZ, à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron en République tchèque. Le groupe français a précisé dans un communiqué qu'il fournirait de l'uranium enrichi, transformé en combustible, à la centrale nucléaire de Dukovany, située dans le sud de la République Tchèque. Orano a déjà signé à la fin de l'année dernière un contrat pour la fourniture de services de conversion et d'enrichissement d'uranium à destination de la centrale nucléaire de Temelin. Orano n'a pas précisé la valeur de ces deux contrats. (Gaëlle Sheehan, édité par Jean-Stéphane Brosse)