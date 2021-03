Nucléaire: Macron a demandé à l'Iran des "gestes clairs" et "sans attendre"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a demandé à son homologue iranien Hassan Rohani, au cours d'un entretien téléphonique mardi, que "des gestes clairs soient faits sans attendre par l’Iran, afin que le dialogue reprenne" sur son programme nucléaire, rapporte l'Elysée dans un communiqué.

"Le président de la République a souligné sa profonde préoccupation face aux décisions prises par l’Iran en violation de l’accord de Vienne de 2015, et la nécessité qu’il revienne au respect de ses obligations ainsi qu’à la pleine coopération avec l’Agence internationale de l’Energie atomique", indique l'Elysée dans un communiqué.

Evoquant les crises régionales en Irak, au Yémen et au Liban ainsi que les attaques contre l'Arabie saoudite et contre la coalition engagée contre l'organisation Etat islamique, Emmanuel Macron a aussi "souhaité que l’Iran fasse preuve de retenue et apporte une contribution décisive à la sécurité et à la stabilité au Moyen-Orient".

(Bertrand Boucey)