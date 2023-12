Nucléaire : Le combustible de Flamanville chargé en mars 2024, précise EDF

PARIS (Reuters) - Le chargement du combustible du réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche) est prévu en mars prochain et son raccordement au réseau doit intervenir mi-2024, conformément aux dernières prévisions, selon des précisions de calendrier annoncées par EDF. L'électricien public a également fait savoir dans des déclarations sur la disponibilité de ses moyens de production que l'EPR de Flamanville devrait produire 14 térawatts-heure (TWh) entre son raccordement au réseau et son premier arrêt prévu, appelé "visite complète 1", qui devrait se dérouler majoritairement sur 2026 pour une durée de "plusieurs mois". EDF a également fait savoir qu'il tablait pour 2026 sur une production nucléaire en France comprise entre 335 et 365 TWh. Les objectifs de 315 à 345 TWh pour 2024 et de 335 à 365 TWh pour 2025 sont par ailleurs confirmés. Le groupe avait précédemment indiqué que le chargement du combustible de Flamanville devrait intervenir au premier trimestre 2024. Estimé à trois milliards d'euros lors de l'annonce du projet en 2004, l'EPR de Flamanville devait initialement entrer en service en 2012, mais des difficultés à répétition sur le chantier ont entraîné de multiples retards et surcoûts du projet, réévalué à 13,2 milliards d'euros fin 2022. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)