Nucléaire: La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis appellent l'Iran à respecter son accord avec l'AIEA

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont appelé vendredi l'Iran à respecter son accord de garanties généralisées avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) après que l'agence a indiqué dans un rapport que Téhéran avait apporté une modification non déclarée dans son site nucléaire de Fordow. L'AIEA a expliqué dans un rapport que l'Iran avait modifié de façon substantielle la configuration de ses centrifugeuses dans son site souterrain de Fordow, où peut être produit de l'uranium enrichi à 60%, sans l'en informer. "Cette modification non-déclarée est incompatible avec les obligations de l’Iran au titre de son accord de garanties généralisées conclu conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires", expliquent Paris, Berlin, Londres et Washington dans un communiqué commun. Les quatre pays estiment que les actions de Téhéran sont "d'autant plus préoccupantes que l'Iran a cessé de mettre en oeuvre ses engagements en matière de transparence et de vérification au titre du Plan d'action global commun". "Nous appelons l'Iran à mettre en oeuvre de toute urgence ses obligations internationales juridiquement contraignantes au titre de son accord de garanties généralisées avec l'AIEA et à coopérer pleinement avec l'agence dans l’application de mesures de garanties efficaces à Fordow", précise le communiqué. (Rédigé par Camille Raynaud)