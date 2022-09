Nucléaire : L'Iran dit avoir envoyé une réponse "constructive" aux propositions États-Unis

DUBAI (Reuters) - L'Iran a envoyé une réponse "constructive" aux propositions des Etats-Unis destinées à raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, a déclaré vendredi le ministère iranien des Affaires étrangères, provoquant une réaction moins positive de Washington.

"Le texte qui a été envoyé (par Téhéran) a une approche constructive ayant pour but de finaliser les négociations", a déclaré à la télévision publique le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanaani, sans davantage de précisions.

Mais le département d'Etat américain a exprimé une opinion différente. "Nous pouvons confirmer que nous avons reçu la réponse de l'Iran via l'Union européenne. Nous l'étudions et répondra via l'UE, mais malheureusement ce n'est pas constructif", a dit un porte-parole.

D'après la télévision publique iranienne, Téhéran a transmis le rapport au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui coordonne les négociations et a mis sur la table début août une ultime offre pour tenter de sortir de l'impasse.

Iran et Etats-Unis mènent depuis seize mois des pourparlers indirects destinés à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dénoncé en 2018 par l'ancien président américain Donald Trump. Téhéran s'est, depuis lors, affranchi par étapes des termes de l'accord, notamment en matière d'enrichissement de l'uranium.

